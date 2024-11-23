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Каждый день или раз в месяц: как часто нужно стирать или мыть повседневные вещи

Каждый день или раз в месяц: как часто нужно стирать или мыть повседневные вещи

Каждый день или раз в месяц: как часто нужно стирать или мыть повседневные вещи Алёна Юрьева Мы часто думаем, что многие из наших повседневных предметов не требуют частой стирки, потому что они не кажутся грязными.

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