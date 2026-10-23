В аварии в Липецке пострадали 64-летняя пассажирка «Лады Калины».Вечером 22 октября в Липецке на Тракторном, на Краснознамённой, около 19 часов столкнулись две отечественные легковушки - «Лада Калина» и ВАЗ-2107.