Диетолог Елена Соломатина: 50 грамм сыра в день могут принести пользу организму

Основную пользу несут в большом количестве содержащиеся в сыре кальций и белок.Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что 50 грамм сыра в день могут принести пользу организму, благодаря содержащимся в сыре в большом количестве кальцию и белку.