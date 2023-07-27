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Диетолог Елена Соломатина: 50 грамм сыра в день могут принести пользу организму

Диетолог Елена Соломатина: 50 грамм сыра в день могут принести пользу организму

Основную пользу несут в большом количестве содержащиеся в сыре кальций и белок.Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что 50 грамм сыра в день могут принести пользу организму, благодаря содержащимся в сыре в большом количестве кальцию и белку.

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