РБК: запасы золота в банках России упали вдвое

Запасы физического золота в банках России в конце прошлого года упали вдвое. Как сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка, к 1 января 2025 года на счетах, где отображены остатки в драгметаллах и камнях, было 325,4 млрд рублей.
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