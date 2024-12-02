Зоозащитник Ильинский предрек создание патрулей для надзора за собачниками

В России могут организовать работу специальных патрулей за надзором за беспечными владельцами собак. Так удастся реализовать санкции после введения закона о штрафах за неправильное содержание домашних животных, рассказал зоозащитник Евгений Ильинский.
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