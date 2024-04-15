Экс-игрок "Динамо" Година обвинила волейболисток "Локомотива" в пропаганде ЛГБТ*

Серебряный призер Олимпийских игр и бывшая доигровщица столичного "Динамо" Елена Година обвинила волейболисток калининградского клуба "Локомотив" в пропаганде ЛГБТ* за неприличное поведение во время матча.
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