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Азаров: Киев не мобилизует силовиков из-за вопроса легитимности Зеленского

Азаров: Киев не мобилизует силовиков из-за вопроса легитимности Зеленского

Власти Украины продавили в новом законе о мобилизации положение о брони от призыва для сотрудников силовых структур, чтобы опереться на них, когда истечет законный срок полномочий президента страны Владимира Зеленского.

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