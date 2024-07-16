В Новоаннинском сельскохозяйственном колледже горячая пора: работает приёмная комиссия. Вот вам оттуда немного статистики: В среднем каждый день приносят документы 8 - 10 будущих студентов.
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В Новоаннинском сельскохозяйственном колледже горячая пора: работает приёмная комиссия. Вот вам оттуда немного статистики: В среднем каждый день приносят документы 8 - 10 будущих студентов.