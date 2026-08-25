PRL: закон тяготения подтвердил существование темной материи

Физики проверили закон всемирного тяготения на самых больших космических масштабах и подтвердили, что он работает так, как предсказывали Ньютон и Эйнштейн, даже между скоплениями галактик, разделенными сотнями миллионов световых лет.
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