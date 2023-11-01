"Полтора года мы лгали про Россию! Как же теперь помощи просить?"(французские СМИ и политики)

фарид сабиров Кому на хер нужна такая дерьмократия , где за 1.5 недели УБИЛИ 3500 НЕВИННЫХ ДЕТЕЙ . И ради чего , что бы у амеров в этом регионе были свои люди ???

mm maiop maiop Что-то мне не понятно! Не уж-то у Жопа@шников в их жо%пах очень сильно за Свербило??? С чего бы так? Их-то за "шо"?