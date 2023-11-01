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Свежие комментарии

  • Ольга Кожемякина
    Статья не понравилась, какая-то провокационная, особенно , где аффтор вещает про Сталина. Не нравится и какой-то поло...Cколько релоканто...
  • Anlrey Boracow
    Cколько релоканто...
  • Anlrey Boracow
    Есть предложение, часть предателей и изменников(а это по факту они и есть эти релоктанты) направить на передовую, мож...Cколько релоканто...

"Полтора года мы лгали про Россию! Как же теперь помощи просить?"(французские СМИ и политики)

"Полтора года мы лгали про Россию! Как же теперь помощи просить?"(французские СМИ и политики)

"Мы все умрем", - кричал на France 2 Эрик Брюне, журналист LCI. "Францию и Запад засасывает в водоворот, в пучину, в пропасть.

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Комментарии
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фарид сабиров
Кому на хер нужна такая дерьмократия , где за 1.5 недели УБИЛИ 3500 НЕВИННЫХ ДЕТЕЙ . И ради чего , что бы у амеров в этом регионе были свои люди ???
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8 час.
mm
maiop maiop
Что-то мне не понятно! Не уж-то у Жопа@шников  в их жо%пах очень сильно за Свербило??? С чего бы так?  Их-то за &quot;шо&quot;?
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7 час.
Леонид Руси
С этими властями педерастов мы не будем иметь никаких дел. Это сатанисты. Только когда придут пророссийские лидеры и партии, только тогда... А пока... Гейропа пусть сотрясается гневом мусульман
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6 час.

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