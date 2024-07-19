В Беларуси захохлятского немца приговорили к смертной казни

Ваша Светлость А зачем всё усложнять? Не проще ли вернуть в Россию исключительную меру социальной защиты? Однако, Наш всё либеральничает...

Виктор Прощенко Батька молодец делает своё дело и не смотрит на то что ему советуют не друзья. Есть чему поучиться