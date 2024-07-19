Гражданин Германии Рико Криегер был приговорён к смертной казни Минским судом.Его обвинили по статьям: создание или участие в экстремистском формировании, незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, агентурная деятельность, сознательная диверсия, наёмничество и акт терроризма.
В Беларуси захохлятского немца приговорили к смертной казни
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Ваша Светлость
А зачем всё усложнять? Не проще ли вернуть в Россию исключительную меру социальной защиты? Однако, Наш всё либеральничает...
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8 час.
Виктор Прощенко
Батька молодец делает своё дело и не смотрит на то что ему советуют не друзья. Есть чему поучиться
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6 час.
Александр Конкин
У Батьки нет 5 колонны (змагаров он разогнал) потому и с врагами разговор короткий...
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5 час.
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