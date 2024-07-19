Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 749 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Горыныч
    Статья 280.3 УК РФ. Публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил, УК РФ Статья 275. Государстве...Битва с Курской б...
  • Maxim
    Ещё в средние века кричали - в Сене не купаться..Министр спорта Фр...
  • ШКИПЕР
    На нары суку !Битва с Курской б...

В Беларуси захохлятского немца приговорили к смертной казни

В Беларуси захохлятского немца приговорили к смертной казни

Гражданин Германии Рико Криегер был приговорён к смертной казни Минским судом.Его обвинили по статьям: создание или участие в экстремистском формировании, незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, агентурная деятельность, сознательная диверсия, наёмничество и акт терроризма.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ваша Светлость
А зачем всё усложнять? Не проще ли вернуть в Россию исключительную меру социальной защиты?  Однако, Наш всё либеральничает...
Ответить
8 час.
Виктор Прощенко
Батька молодец делает своё дело и не смотрит на то что ему советуют не друзья. Есть чему поучиться
Ответить
6 час.
Александр Конкин
У Батьки нет 5 колонны (змагаров он разогнал) потому и с врагами разговор короткий...
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх