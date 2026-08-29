В Португалии назвали интересной будущую совместную игру Леау и Батракова в «Галатасарае»

Футбольный португальский агент Паулу Барбоза в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от совместной игры полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова и нападающего Рафаэля Леау.
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