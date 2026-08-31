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Дмитриев: диалог России и США продолжается, несмотря на попытки сорвать его

Дмитриев: диалог России и США продолжается, несмотря на попытки сорвать его

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что диалог России и США продолжается, несмотря на попытки сорвать его.

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