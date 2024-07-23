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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Работодатели назвали мешающие трудоустройству качества кандидатов

Работодатели назвали мешающие трудоустройству качества кандидатов

Склонность к конфликтам и спорам, частая смена работы и негативные высказывания в адрес бывших коллег вошли в топ-3 «красных флагов», которые заставляют рекрутеров задуматься, стоит ли продолжать общение с кандидатом на вакансию, показал опрос системы автоматизации подбора сотрудников Talanix.

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