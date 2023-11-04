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Закон и Порядок

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Пугачева ночью вернулась в Россию. По информации для съемок на ТВ.

Пугачева ночью вернулась в Россию. По информации для съемок на ТВ.

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Комментарии
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Андрей
вся сволота теперь потянется. Запретить ТВ эфир для всей продажной тусовки! А пугачиху проверить на сбор средств для ВСУ в Юрмале. Или старуху закрышуют?
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