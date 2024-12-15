СВО готовят Таджикистану. Проханов сказал о неминуемом ударе по русской базе в Душанбе

Игорь Кузнецов

Истерические воззвания типа - "Президент, ты – комендант русской крепости" очень напоминают восхваление (в своё время) "отца народов". Судя по чётким заявлениям и ответной реакцией на провокации Запада (под управлением англосаксов, кто-то ещё и Ротшильдов с Рокфеллерами приплетает) нашего руководства, а Путин собирает "команду" уже освободивщись от "либеральных экономистов" начала 2000-х (он сам признался что разделял тогда их взгяды), подобное развитие ситуации просчитывают. Именно поэтому проводятся "контакты" с правительством талибов в Афганистане. Ясно что США это очень "не нравится". При том, что движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ.