Коллаж: Царьград Автор: ИА Новороссия Знаменитый писатель и публицист считает: война с джихадистами на территории республик СНГ грядет в ближайшем будущем.
СВО готовят Таджикистану. Проханов сказал о неминуемом ударе по русской базе в Душанбе
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лл
лина любимцева
Ублюдки и наркоторговцы.
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13 час.
Валерий Протасов
Злобное отродье. Тупиковый подвид человека.
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13 час.
Игорь Кузнецов
Истерические воззвания типа - "Президент, ты – комендант русской крепости" очень напоминают восхваление (в своё время) "отца народов". Судя по чётким заявлениям и ответной реакцией на провокации Запада (под управлением англосаксов, кто-то ещё и Ротшильдов с Рокфеллерами приплетает) нашего руководства, а Путин собирает "команду" уже освободивщись от "либеральных экономистов" начала 2000-х (он сам признался что разделял тогда их взгяды), подобное развитие ситуации просчитывают. Именно поэтому проводятся "контакты" с правительством талибов в Афганистане. Ясно что США это очень "не нравится". При том, что движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ.
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1 час.
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