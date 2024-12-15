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СВО готовят Таджикистану. Проханов сказал о неминуемом ударе по русской базе в Душанбе

СВО готовят Таджикистану. Проханов сказал о неминуемом ударе по русской базе в Душанбе

Коллаж: Царьград Автор: ИА Новороссия Знаменитый писатель и публицист считает: война с джихадистами на территории республик СНГ грядет в ближайшем будущем.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Ублюдки и наркоторговцы.
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13 час.
Валерий Протасов
Злобное отродье. Тупиковый подвид человека.
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13 час.
Игорь Кузнецов
Истерические воззвания типа - &quot;Президент, ты – комендант русской крепости&quot; очень напоминают восхваление (в своё время) &quot;отца народов&quot;. Судя по чётким заявлениям и ответной реакцией на провокации Запада (под управлением англосаксов, кто-то ещё и Ротшильдов с Рокфеллерами приплетает) нашего руководства, а Путин собирает &quot;команду&quot; уже освободивщись от &quot;либеральных экономистов&quot; начала 2000-х (он сам признался что разделял тогда их взгяды), подобное развитие ситуации просчитывают. Именно поэтому проводятся &quot;контакты&quot; с правительством талибов в Афганистане. Ясно что США это очень &quot;не нравится&quot;. При том, что движение &quot;Талибан&quot; признано террористическим и запрещено в РФ.
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1 час.

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