Свой купол: России нужны частные системы ПВО для защиты НПЗ и складов маркетплейсов Виктор Литовкин: Ждать, когда придёт Минобороны и защитит, — это иждивенчество, тем более для «богатеньких буратино» Wall Street Journal, ссылаясь на польский аналитический центр Rochan, приводит пугающую статистику: если в 2023 г.
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Всё давным-давно придумано!!! Но наше чиновничество исполняет всегда со времен Салтыкова-Щедрина только и исключительно два закона:" Держать и не пущать! и Как бы чего не вышло!" Этим законам подчинено всё в стране. Сломать систему можно только личной ответственностью с альтернативой либо крупная награда, либо тюремный срок! Ну и полномочия, естественно...
Ответы на Ваши вопросы есть в тексте. Читайте.
Национализировать нефтяную отрасль, как в Китае CNPC, да и всё.
А потом "далее по списку"? Частные боевые самолёты, танки, армии, военный флот? Одного похода на Москву мало?
..."России нужны частные системы ПВО"...Не согласен. Это приведёт к анархии и в результате не исключена возможность дружественного огня. Ломать - не строить: разваленную систему ПВО страны с налёта не вернуть. Но восстановить надо обязательно ибо задача эта сверхважнейшая. ПВО страны и должна объединить и увязать все частные системы в единую централизованную информационно-силовую территориально объектовую систему.
"Бандероли" идут к цели: впервые показана работа запуска ракет "Иноходцами"
В последние недели крылатые ракеты "Бандероль" стали одним из наиболее упоминаемых средств поражения, эффективно применяемых по различным объектам на территории Украины.
Канал "Бортовой Журнал Военлета" впервые опубликовал видео боевой работы расчетов беспилотников "Иноходец". Именно эти БпЛА в настоящее время выступают основными носителями данных боеприпасов.
Как отмечается, по мощности боевой части "Бандероль" занимает промежуточное положение между легкой многоцелевой управляемой ракетой ЛМУР ("Изделие 305") и авиационной бомбой ФАБ-250. При этом в ряде случаев ее применение оказывается шире, поскольку аппарат способен преодолевать свыше 300 км.
О точности наведения красноречиво говорят кадры объективного контроля: оператор в режиме реального времени отправляет "Бандероль" точно по адресату.
Ранее неоднократно отмечалось, что такие крылатые ракеты, как и новейшие версии "Гераней" с реактивными двигателями, стали серьезной головной болью для вражеской противовоздушной обороны, поскольку их перехват имеющимися у противника средствами ПВО затруднен многократно.