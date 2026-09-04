Свой купол: России нужны частные системы ПВО для защиты НПЗ и складов маркетплейсов Виктор Литовкин: Ждать, когда придёт Минобороны и защитит, — это иждивенчество, тем более для «богатеньких буратино» Wall Street Journal, ссылаясь на польский аналитический центр Rochan, приводит пугающую статистику: если в 2023 г.