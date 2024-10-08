Только запад попытался вытащить одну ногу из зависимости от России, как по уши провалился в другую зависимость

Владимир Соловьев

Зато по части международных интриг, США впереди планеты всей. А купиться на её подачки, очеееень даже многие хотят, так назывемые демократические президенты в виде токаевых, пашинянов и всех остальных: торгуют своими странами! США скупают не только наше окружение, но своё то же. Что происходит внутри России, то же не всем всё понятно, но настораживает многих.