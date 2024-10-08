Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 674 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Анатольев
    БРАВО украинец!!!!!!!В Киеве листовки ...
  • Горыныч
    В это же время шакал даванков требует снять ограничения с Discord.Дети должны были ...
  • Владимир Яковлевич
    Что бы уничтожить скопище ос, необходимо уничтожить для начала само гнездо, а не гоняться по отдельности за каждой ос...Дети должны были ...

Только запад попытался вытащить одну ногу из зависимости от России, как по уши провалился в другую зависимость

Только запад попытался вытащить одну ногу из зависимости от России, как по уши провалился в другую зависимость

И снова западные издательства, перебивая друг друга и изгаляясь в умении кто круче похвалит Россию и измажет запад, рассказывают о том, что в стране, где нет нормального президента, отсутствует демократия и идёт реальная грызня за делёж бюджетного пирога, нет и не может быть серьёзных долгосрочных планов развития экономики.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Стефания Новак
Браво! Так американцам и европейцам  и надо. Пусть греются &quot; ветряками&quot;
Ответить
22 час.
Владимир Соловьев
Зато по части международных интриг, США впереди планеты всей. А купиться на её подачки, очеееень даже многие хотят, так назывемые демократические президенты в виде токаевых, пашинянов и всех остальных: торгуют своими странами! США скупают не только наше окружение, но своё то же. Что происходит внутри России, то же не всем всё понятно, но настораживает многих.
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх