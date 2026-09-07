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Теннисистка Мирра Андреева в матче US Open обыграла Анастасию Потапову

Теннисистка Мирра Андреева в матче US Open обыграла Анастасию Потапову

В матче четвертого круга Открытого чемпионата США (US Open) теннисистка из России Мирра Андреева обыграла представительницу Австралии Анастасию Потапову и вышла в четвертьфинал.

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