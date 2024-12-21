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Ассист Гаврикова не спас «Лос-Анджелес» от поражения в матче с «Нэшвиллом»

Ассист Гаврикова не спас «Лос-Анджелес» от поражения в матче с «Нэшвиллом»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона 2024/25 «Нэшвилл» на домашнем льду оказался сильнее «Лос-Анджелеса».

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