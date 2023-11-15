Названы три условия возвращения Моргенштерна в Россию

Названы три условия возвращения рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна в Россию. Активисты движения «Ветераны России» направили артисту обращение, в котором пообещали, что ему не придет повестка в армию при въезде в страну, если он выступит в зоне СВО, уберет из своих песен мат, а также возьмет пример с SHAMAN.