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Reuters: без нефтепровода «Восток ― Запад» мировой рынок может лишиться 4% нефти

Из-за повреждения в результате атаки из-за рубежа нефтепровода «Восток-Запад» в Саудовской Аравией мировой рынок может лишиться примерно 4% объема поставок нефти.

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