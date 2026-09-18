Новость по очередной атаке ВС РФ, которую сложно переоценить даже неспециалисту. Сегодня российский беспилотник «Герань» нанес удар по административному зданию в той части, где расположено оборудование информационно-вычислительного центра Одесской железной дороги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Разведка США пред...
- IV Вьетнам — Алжир —...
- ВС РФ освободили ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым