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Повлияет на логистику шести регионов: атакован ИВЦ Одесской железной дороги

Повлияет на логистику шести регионов: атакован ИВЦ Одесской железной дороги

Новость по очередной атаке ВС РФ, которую сложно переоценить даже неспециалисту. Сегодня российский беспилотник «Герань» нанес удар по административному зданию в той части, где расположено оборудование информационно-вычислительного центра Одесской железной дороги.

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