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Врач посоветовал не есть овсянку на завтрак

Врач посоветовал не есть овсянку на завтрак

Эндокринолог Франциско Росеро посоветовал не есть овсянку на завтрак. Как предупредил Росеро, овсянка и другие злаки, даже сложные и богатые клетчаткой, могут вызвать скачок уровня глюкозы в крови, если их употреблять натощак.

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