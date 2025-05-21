Врач посоветовал не есть овсянку на завтрак

Эндокринолог Франциско Росеро посоветовал не есть овсянку на завтрак. Как предупредил Росеро, овсянка и другие злаки, даже сложные и богатые клетчаткой, могут вызвать скачок уровня глюкозы в крови, если их употреблять натощак.