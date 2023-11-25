Сбер представил новую версию Kandinsky

Сбербанк представил новую версию Kandinsky. Как отмечает vc.ru, программа теперь определяет текстовые запросы пользователей точнее, создает более фотореалистичные кадры, а также может генерировать картины и арты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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