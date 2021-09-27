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YouTube запретил своим пользователям оспаривать результаты выборов в США и Германии

YouTube запретил своим пользователям оспаривать результаты выборов в США и Германии

https://politikus.ru/events/138106-youtube-zapretil-svoim-po. Сервис видеохостинга YouTube прописал в своих правилах запрет на контент, ставящий под сомнение результаты всех президентских выборов в США и недавних парламентских выборов в Германии.

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