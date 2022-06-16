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Александр Лакерник: «ISU прошел период пандемии, сумев сохранить многие международные соревнования. Надеюсь, пандемийный режим больше не возобновится»

Бывший вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник подвел итоги своей работы на посту и сообщил, что намерен продолжить работу по развитию фигурного катания.

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