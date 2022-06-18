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«Даллас», «Детройт» и еще 3-4 клуба интересуются защитником «Монреаля» Петри (Пьер Лебрюн)

«Даллас» и «Детройт» интересуются защитником «Монреаля» Джеффом Петри.  Об этом сообщил инсайдер TSN Пьер Лебрюн.

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