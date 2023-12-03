Ford начал продажи Mondeo с расходом бензина 4,56 литра на 100 км

На китайском рынке у дилеров появились «безрозеточные» бензин-электрические версии четырёхдверки. Такой Ford Mondeo предложен в богатых комплектациях (Deluxe и ST-Line), силовая установка состоит из 1,5-литровой «турбочетвёрки», электродвигателя и вариатора E-CVT.