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Стрикленд сломал чемпионский пояс и попытался починить его с помощью скотча: «Теперь как новенький»

Стрикленд сломал чемпионский пояс и попытался починить его с помощью скотча: «Теперь как новенький»

«Ребята, я сломал свой пояс, но у меня есть решение. Теперь он как новенький», – сказал Стрикленд на видео, опубликованном в социальных сетях.

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