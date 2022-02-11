Происшествия

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Сотрудники уголовного розыска задержали в Екатеринбурге подозреваемого в хищении денег у пенсионерки

В Екатеринбурге сотрудниками уголовного розыска УМВД России по г. Екатеринбургу совместно с коллегами из ГУ МВД России по Свердловской области установлен и задержан гражданин, который подозревается в причастности к мошенническим действиям в отношении пожилой жительницы города.

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