❕Что важно знать об обогревателях и печах перед отопительным сезоном При покупке отопительного прибора важно обращать внимание на заводское изготовление — нужны паспорт и сертификат, так как качественный заводской прибор безопаснее.
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