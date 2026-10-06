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Реанимация весной, две больницы в сентябре и новая госпитализация: что происходит со здоровьем Татьяны Тарасовой

Реанимация весной, две больницы в сентябре и новая госпитализация: что происходит со здоровьем Татьяны Тарасовой

Еще в начале мая Татьяна Тарасова говорила, что чувствует себя нормально и у нее есть ощущение, что болезнь отступает.

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