МИД ОАЭ потребовало от Франции предоставить Дурову доступ к консульским услугам

Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов потребовало от Франции предоставить Павлу Дурову, гражданину ОАЭ и основателю социальной сети Telegram, задержанному в аэропорту Ле-Бурже, необходимые консульские услуги.
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