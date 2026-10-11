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Грузия инвестирует $7 млрд в транспортную инфраструктуру - премьер Кобахидзе

Грузия инвестирует $7 млрд в транспортную инфраструктуру - премьер Кобахидзе

Грузия планирует направить $7 млрд на развитие транспортной инфраструктуры до 2032 года. Об этом заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, выступая на мероприятии по случаю Дня железнодорожника.

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