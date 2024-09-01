В Санкт-Петербурге по отпечатку пальца нашли убийцу-рецидивиста, зарезавшего женщину ножом в сердце. Об этом сообщает источник РЕН ТВ.
По отпечатку пальца нашли убийцу, вонзившего нож в сердце женщине в Петербурге
Комментарии
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лл
лина любимцева
Убийце всего 23 года, а он уже четырежды судим, в том числе за 2 убийства... ТАКИХ НЕЛЬЗЯ ВЫПУСКАТЬ НА ВОЛЮ. А лучше всего расстрелять. На нем уже клейма некуда ставить. зАКОНЧЕННАЯ СВОЛОЧЬ!!
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12 час.
АК
Александр Кутуев
Это называется гуманизм. Правда, какой -то выборочный. К преступнику. Уважаемые судьи, а где же ваш гуманизм к тому человеку или даже людям, которых этот ублюдок убьет в следующий раз, когда выйдет из тюрьмы? А он это сделает обязательно, это даже дураку понятно. Вот дали ему, допустим, 15 лет. И для какого-то человека или даже людей пошел обратный отсчет, жить им осталось 15 лет, а они об этом даже не подозревают. Это уродство, а не гуманизм! "Да здравствует наш суд - самый гуманный суд в мире!" Хотя в Европе, например, еще "гуманней"! Там вообще полный дебилизм.
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10 час.
Константин Самарин
Что-ж получается? Убийце всего 23 года, и при этом, он уже четырежды судим, из них два раза за убийство. Какие-же сроки он получал за убийства, если к 23-м годам оказался на свободе. Или, самый гуманный суд в мире, давал ему по паре лет за лишение человека жизни, не считая еще двух судимостей?
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9 час.
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