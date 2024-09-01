По отпечатку пальца нашли убийцу, вонзившего нож в сердце женщине в Петербурге

Убийце всего 23 года, а он уже четырежды судим, в том числе за 2 убийства... ТАКИХ НЕЛЬЗЯ ВЫПУСКАТЬ НА ВОЛЮ. А лучше всего расстрелять. На нем уже клейма некуда ставить. зАКОНЧЕННАЯ СВОЛОЧЬ!!

АК

Александр Кутуев

Это называется гуманизм. Правда, какой -то выборочный. К преступнику. Уважаемые судьи, а где же ваш гуманизм к тому человеку или даже людям, которых этот ублюдок убьет в следующий раз, когда выйдет из тюрьмы? А он это сделает обязательно, это даже дураку понятно. Вот дали ему, допустим, 15 лет. И для какого-то человека или даже людей пошел обратный отсчет, жить им осталось 15 лет, а они об этом даже не подозревают. Это уродство, а не гуманизм! "Да здравствует наш суд - самый гуманный суд в мире!" Хотя в Европе, например, еще "гуманней"! Там вообще полный дебилизм.