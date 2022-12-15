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Вильнюс жаждет сделать из Калининграда осажденную крепость, играя ва-банк

Вильнюс жаждет сделать из Калининграда осажденную крепость, играя ва-банк

После возможного запрета калининградского транзита Литве придется пустить свою железную дорогу и портовые мощности на металлоломВ Калининграде опасаются, что Литва может полностью запретить транзит в регион, заявил губернатор региона Антон Алиханов.

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