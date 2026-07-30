Активы Дурова в России заморожены, а расходы на каждого члена его семьи ограничены 10 тысячами рублей в месяц, сообщают СМИ.
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Активы Дурова в России заморожены, а расходы на каждого члена его семьи ограничены 10 тысячами рублей в месяц, сообщают СМИ.
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