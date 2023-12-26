Под девизом «Педагог — не звание, педагог — призвание» 25 декабря в Севастопольском Дворце детского и юношеского творчества состоялось торжественное мероприятие, посвященное Году педагога и наставника в рамках Всероссийского проекта «Навигаторы детства».