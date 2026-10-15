www.globallookpress.com/Molly Riley/White House Президент США Дональд Трамп выступил за ужесточение наказания для государственных служащих, передающих СМИ конфиденциальные данные, предложив применять к ним смертную казнь.
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