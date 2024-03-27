Капелла Санкт-Петербурга представляет цикл концертов «Александр Невский и ратная история Руси»

Он посвящен главным этапам становления России как великой державы В Санкт-Петербургской академической филармонической капелле стартовал уникальный абонементный цикл концертов, посвященный ратным подвигам русских воинов и полководцев, а также важнейшим вехам становления России как великой державы.
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