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Петербургский дневник

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Капелла Санкт-Петербурга представляет цикл концертов «Александр Невский и ратная история Руси»

Капелла Санкт-Петербурга представляет цикл концертов «Александр Невский и ратная история Руси»

Он посвящен главным этапам становления России как великой державы В Санкт-Петербургской академической филармонической капелле стартовал уникальный абонементный цикл концертов, посвященный ратным подвигам русских воинов и полководцев, а также важнейшим вехам становления России как великой державы.

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