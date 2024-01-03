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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Спутниковый археолог разглядел во льдах Антарктиды оттаивающий древний город

Спутниковый археолог разглядел во льдах Антарктиды оттаивающий древний город

Исследователь объявил, что обнаружил древний город в Антарктиде. По словам специалиста по археологии с использованием спутниковых данных, это таинственное поселение начало медленно выходить из-под многовекового снега и льда, возможно благодаря глобальному потеплению.

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