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Новая статья: Система жидкостного охлаждения ID-Cooling FX360 Pro: максимум эффектив...

Новая статья: Система жидкостного охлаждения ID-Cooling FX360 Pro: максимум эффективности за $60Очередная система охлаждения необслуживаемого типа, попавшая в нашу тестовую лабораторию, не выделяется техническими инновациями или использованием ультрасовременных материалов.

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