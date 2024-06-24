Новая статья: Система жидкостного охлаждения ID-Cooling FX360 Pro: максимум эффектив...

Новая статья: Система жидкостного охлаждения ID-Cooling FX360 Pro: максимум эффективности за $60Очередная система охлаждения необслуживаемого типа, попавшая в нашу тестовую лабораторию, не выделяется техническими инновациями или использованием ультрасовременных материалов.
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