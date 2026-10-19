Телеведущий и болельщик «Арсенала» Пирс Морган пошутил о наказании Криштиану Роналду . Ранее 41-летний форвард « Аль-Насра » самовольно покинул расположение сборной Португалии после того, как тренер Жорже Жезуш не выпустил его на поле в матче Лиги наций УЕФА против Норвегии (2:1).