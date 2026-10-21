On Dedication Night, Dancing With the Stars made no mention of the controversy surrounding pro Val Chmerkovskiy - read our full recap of the Week 6 broadcast.
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