Победа Потребителя: История с ЦУМом, которая может изменить правила игры

В мире современных технологий и онлайн-шопинга, где покупатели охотно ищут скидки и акционные предложения, случай, который произошел с жителем Волгограда Станиславом Анохиным, стал не только ярким примером виртуозности в покупках, но и началом новой эпохи в отношениях между потребителями и.