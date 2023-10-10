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Победа Потребителя: История с ЦУМом, которая может изменить правила игры

Победа Потребителя: История с ЦУМом, которая может изменить правила игры

В мире современных технологий и онлайн-шопинга, где покупатели охотно ищут скидки и акционные предложения, случай, который произошел с жителем Волгограда Станиславом Анохиным, стал не только ярким примером виртуозности в покупках, но и началом новой эпохи в отношениях между потребителями и.

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