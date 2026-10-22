В Успенском районе Краснодарского края 34-летний водитель «Газели» сбил мужчину, находившегося на проезжей части федеральной трассы Р-217 «Кавказ», — пострадавший скончался до приезда скорой помощи.
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