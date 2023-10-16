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Закон, порядок, государство

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В адрес руководства ГУ МВД России по Ростовской области поступило письмо с благодарностью сотрудникам госавтоинспекции

На 34-м км автодороги Ростов - Ставрополь, на месте несения службы к инспекторам Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД № 1 ГУ МВД России по Ростовской области старшему лейтенанту полиции Александру Дудкину и младшему лейтенанту полиции Денису Богеру подъехал автомобиль, водитель которого сообщил инспекторам, что его пассажир плохо себя чувствует и попросил сопроводить их до больницы, так как на дорогах заторы.

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