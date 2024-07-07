Концессионер подвёл: строительство школы в Железнодорожном районе переносится

Вице-премьер правительства Забайкальского края Алексей Гончаров заявил в прямом эфире ВГТРК, что строительство школы на 800 мест на улице Советской в Железнодорожном районе Читы не будет завершено в 2024 году.
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