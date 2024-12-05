В Польше допустили отказ Трампа от выделения Киеву кредита за счет активов РФ

REUTERS/Carlos Barria Избранный президент США Дональд Трамп после инаугурации может отменить решение Вашингтона от совместной с ЕС выдачей Украине кредита в 50 миллиардов долларов за счет прибыли от заблокированных активов России.
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